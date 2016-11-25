Карлсен сравнял счет в матче за шахматную корону – 5:5

Российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену
Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл у российского гроссмейстера Сергея Карякина, сравняв счет – 5:5.
Так завершилась десятая партия в матче между претендентом и действующим чемпионом мира.
Карлсену и Карякину осталось сыграть еще две партии и если счет окажется равным, им простоит тай-брейк, сообщает ТАСС.
Если и после этого победитель не будет выявлен, то состоится блиц, а то и так называемый армагеддон - мини-поединок, который нужно завершить за пять минут.
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