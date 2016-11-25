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Карлсен сравнял счет в матче за шахматную корону – 5:5

Российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен выиграл у российского гроссмейстера Сергея Карякина, сравняв счет – 5:5.

Так завершилась десятая партия в матче между претендентом и действующим чемпионом мира.

Карлсену и Карякину осталось сыграть еще две партии и если счет окажется равным, им простоит тай-брейк, сообщает ТАСС.

Если и после этого победитель не будет выявлен, то состоится блиц, а то и так называемый армагеддон - мини-поединок, который нужно завершить за пять минут.

Читайте также: Карякин и Карлсен сыграли вничью в девятой партии чемпионского матча

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Карлсен сравнял счет в матче за шахматную корону – 5:5

Российский гроссмейстер Сергей Карякин уступил действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену

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