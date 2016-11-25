Жертвами взрыва на китайском заводе стали 12 человек

В результате взрыва, прогремевшего в китайской провинции Аньхой, погибли, по уточненным данным, 12 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на местные власти.

Ранее «Известия» писали, что жертвой взрыва, произошедшего на военном заводе на востоке Китая, стал один человек, еще трое получили ранения разной степени тяжести. 11 человек считались пропавшими без вести.

Напомним, взрыв произошел 8 ноября на одном из заводов в промышленном парке города Таншу. В момент происшествия на нем работали 15 человек. О причинах взрыва не сообщается, расследование инцидента продолжается.