Раненная ножом в Буэнос-Айресе россиянка скончалась в больнице

15-летняя гражданка России скончалась в больнице Буэнос-Айреса после ножевых ранений, которые были нанесены ей полтора месяца назад вовремя прогулки по столице Аргентины.

Как сообщает газета Clarin, на молодую россиянку и ее подругу из числа местных жителей напал мужчина, страдающий душевным расстройством. Спутница российской девушки умерла еще 5 ноября в результате полученных 20 ножевых ранений.

Злоумышленник был обезврежен очевидцами инцидента и сам получил ранения. Его доставили в ту же больницу, что и девушек, на которых он напал. Отмечается, что сейчас местонахождение преступника неизвестно.