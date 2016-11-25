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Раненная ножом в Буэнос-Айресе россиянка скончалась в больнице

На 15-летнюю гражданку России и ее подругу напал вооруженный ножом мужчина

15-летняя гражданка России скончалась в больнице Буэнос-Айреса после ножевых ранений, которые были нанесены ей полтора месяца назад вовремя прогулки по столице Аргентины.  

Как сообщает газета Clarin, на молодую россиянку и ее подругу из числа местных жителей напал мужчина, страдающий душевным расстройством. Спутница российской девушки умерла еще 5 ноября в результате полученных 20 ножевых ранений. 

Злоумышленник был обезврежен очевидцами инцидента и сам получил ранения. Его доставили в ту же больницу, что и девушек, на которых он напал. Отмечается, что сейчас местонахождение преступника неизвестно.  

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Раненная ножом в Буэнос-Айресе россиянка скончалась в больнице

На 15-летнюю гражданку России и ее подругу напал вооруженный ножом мужчина

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