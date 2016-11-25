В США прошли акции протеста против строительства нефтепровода

В американских штатах Северная Дакота и Орегон прошли новые демонстрации против строительства трубопровода Dakota Access Pipeline. Акции протеста, в которых принимали участие около 750 человек, состоялись, несмотря на общенациональный праздник - День благодарения.

По данным агентства AP, примерно 300 человек собрались в округе Мортон (штат Северная Дакота), рядом с местом, где должна быть построена одна из секций трубопровода. Манифестанты перекрыли автомобильное шоссе и несколько улиц. Отмечается, за безопасностью во время акции следили около 50 полицейских. Один демонстрант был арестован.

Манифестация против сооружения объекта, в которой приняли участие около 350 человек, состоялась также в американском городе Портленд (штат Орегон). Протестующие выразили свою солидарность с индейцами, добивающимися отмены этого проекта.

По мнению противников строительства, нефтепровод отрицательно скажется на безопасности и доступе к питьевой воде для индейцев сиу и миллионов людей, проживающих вниз по течению реки Миссури, а также приведет к уничтожению археологических, исторических и священных для индейцев мест.

Трубопровод, который обойдется в $3,8 млрд, предназначен для прокачки нефти из Северной Дакоты в штат Иллинойс. Как планируют авторы проекта, магистраль пересечет реку Миссури рядом с землями индейцев сиу на границе Северной и Южной Дакоты.