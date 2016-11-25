Размещение российских ракет на Курилах вызывает сожаление в Японии

В МИД РФ сообщили, что размещение БРК на приграничных островах носит плановый характер
Размещение российских ракет на Курилах вызывает сожаление у официального Токио.
Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
«Это не совпадает с позицией нашей страны», – цитирует его «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что на островах Южных Курил Кунашире и Итурупе были размещены боевые ракетные комплекса (БРК), способные поражать морские цели.
В МИД РФ считают, что размещение БРК носит плановый характер и служит для укрепления обороноспособности.
Напомним, что Япония считает Южные Курилы своей территорией и отказывается заключать мирный договор с Россией, пока острова не будут возвращены.
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