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Размещение российских ракет на Курилах вызывает сожаление в Японии

В МИД РФ сообщили, что размещение БРК на приграничных островах носит плановый характер

Размещение российских ракет на Курилах вызывает сожаление у официального Токио.

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Это не совпадает с позицией нашей страны», – цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что на островах Южных Курил Кунашире и Итурупе были размещены боевые ракетные комплекса (БРК), способные поражать морские цели.

В МИД РФ считают, что размещение БРК носит плановый характер и служит для укрепления обороноспособности.

Напомним, что Япония считает Южные Курилы своей территорией и отказывается заключать мирный договор с Россией, пока острова не будут возвращены.

Читайте также: Кремль: развертывание ракетных комплексов на Курилах имеет обоснование

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Размещение российских ракет на Курилах вызывает сожаление в Японии

В МИД РФ сообщили, что размещение БРК на приграничных островах носит плановый характер

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