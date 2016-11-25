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Российские военные эксперты: боевики применяли химоружие в Алеппо

Террористы использовали отравляющее вещество иприт во время атаки на населенный пункт Марат-Ум-Хауш

Боевики применили отравляющее вещество иприт против мирного населения в провинции Алеппо в Сирии. Как сообщили журналистам эксперты войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, боеприпас был применен в сентябре этого года в населенном пункте Марат-Ум-Хауш.

«Экспресс-анализ содержимого, проведенный с использованием портативного ИК-спектрометра, показал наличие боевого отравляющего вещества кожно-нарывного действия иприт. Из боеприпаса отобрано около 20 миллилитров пробы, боеприпас загерметизирован и доставлен на территорию Центра по примирению враждующих сторон города Алеппо для дальнейшего исследования»,— приводит «РИА Новости» сообщение российских экспертов.

Ранее при обследовании населенного пункта Марат-Ум-Хауш был найден неразорвавшийся химический снаряд. Он представляет собой самодельную 240-миллиметровую мину с заливной горловиной, содержащей черную масляную  жидкость объемом от 0,5 до 1,5 литра, расположенной в хвостовой части. 

Напомним, в  сентябре 2016 года во время атаки по жилым кварталам Марат-Ум-Хауша пострадали более 40 человек. Позже пострадавшая женщина описала симптомы поражения, которые она получила. Перечисленные признаки прямо указывали на воздействие иприта.  

Ранее российские военные эксперты провели обследование нескольких районов в провинции Алеппо. В местах, подвергавшихся атакам со стороны террористов, были обнаружены снаряды со следами хлора и белого фосфора.  

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Российские военные эксперты: боевики применяли химоружие в Алеппо

Террористы использовали отравляющее вещество иприт во время атаки на населенный пункт Марат-Ум-Хауш

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