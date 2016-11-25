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Шувалов: ЕврАзЭС и Сингапур заключат соглашение о ЗСТ

По словам первого вице-премьера РФ, это произойдет до конца 2017 года, ратифицировано соглашение будет в первой половине 2018 года

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между ЕврАзЭС и Сингапуром планируется заключить до конца 2017 года. Ратифицировано соглашение будет в первой половине 2018 года. Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов во время своего выступления на расширенном заседании Российско-сингапурской межправительственной комиссии.

«Во время встречи Россия - АСЕАН в Сочи в мае этого года и другие страны, которые входят в АСЕАН, предложили Российской Федерации заключить соглашение о свободной торговле, и мы имеем четкие инструкции от президента России, что соглашение с Сингапуром является приоритетным. Я подтверждаю, что у нас есть все возможности для того, чтобы это соглашение заключить до конца 2017 года с тем, чтобы в первой половине 2018 использовать это время для ратификационных процедур», - приводит ТАСС слова Шувалова.

Первый вице-премьер РФ отметил, что «это очень жесткий временной график, но он возможен».

«Мы будем стремиться с нашей стороны эту работу завершить», - заключил Игорь Шувалов.  

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Шувалов: ЕврАзЭС и Сингапур заключат соглашение о ЗСТ

По словам первого вице-премьера РФ, это произойдет до конца 2017 года, ратифицировано соглашение будет в первой половине 2018 года

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