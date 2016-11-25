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Фийон назвал политику Олланда в отношении России абсурдной

Экс-премьер Франции призвал Париж восстановить отношения с Москвой

Политика президента Франции Франсуа Олланда в отношении России противоречит здравому смыслу, считает бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон. Об этом он заявил в ходе дебатов между участниками второго тура праймериз республиканской партии.

«Я считаю, что политика, которая проводится вот уже четыре года Франсуа Олландом по отношению к России, абсурдна, и что она подталкивает Россию к ужесточению, самоизоляции и включению националистических рефлексов», — сказал он в эфире телеканала France 2.

Фийон заявил, что Россия — крупнейшая страна в мире, «вооруженная до зубов ядерным оружием». По его мнению, страна будет представлять опасность, если с ней обращаться так, «как мы обращаемся последние пять лет».

Экс-премьер подчеркнул, что в случае свое избрания на пост президента Франции он будет выступать за немедленное налаживание диалога с РФ, передает «Федеральное агентство новостей».

«Я требую, чтобы мы сели за стол переговоров с Россией, не ожидая согласия американцев, и попробовали бы с ней восстановить связь — пусть она даже не будет доверительной, но это должно позволить пристыковать Россию к Европе», — сказал он.

Политик также отметил, что РФ не является угрозой для Европы, в то время как настоящая опасность является экономической и «называется азиатским континентом».

«Это — не военная угроза, это — угроза в смысле мирового экономического доминирования. Разумно ли использовать политику санкций, которая совершенно ничего не принесла, лишь навредив французским аграриям, чтобы подтолкнуть Россию в сторону Азии? Думаю, что эта политика провалилась и пора это признать», — отметил он.

Первый тур праймериз состоялся 20 ноября. Фийон, получивший 43,6% голосов телезрителей, оказался лидером. Его соперник, также бывший премьер, Ален Жюппе набрал 26,7%.

Второй тур праймериз состоится 27 ноября.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Фийон назвал политику Олланда в отношении России абсурдной

Экс-премьер Франции призвал Париж восстановить отношения с Москвой

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