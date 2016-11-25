Кабмин внес в Госдуму законопроект о штрафах за опасное вождение

Кабинет министров внес в Государственную думу законопроект об административной ответственности в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение. Соответствующее распоряжение было размещено на официальном сайте правительства.

«Законопроект направлен на усиление ответственности за нарушение требований российского законодательства о безопасности дорожного движения», — говорится в документе, передает «Ридус».

Напомним, законопроект был одобрен на заседании правительства 16 ноября.

Проект закона предлагает внести изменения в 12 главу Кодекса об административных правонарушениях. Водитель будет оштрафован на 5 тыс. рублей, в том случае, если его действия квалифицируют как опасное вождение, к которому относятся невыполнение при перестроении требования уступить дорогу транспортному средству с преимущественным правом движения, некоторые случаи перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди транспортного средства, несоблюдение бокового интервала, резкое торможение без необходимости и препятствование обгону.

В настоящий момент штрафы за такие действия составляют от 500 до 1,5 тыс. рублей.