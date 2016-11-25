Порт Поронайск станет объектом международного значения

Операционная компания «Порт Поронайск», которая входит в холдинг «Развитие транспортных проектов», займется программой модернизации морского порта Поронайск. В первую очередь будет восстановлена портовая инфраструктура.



Частные инвестиции составят около 5 млрд рублей. Как сообщает ИА SakhalinMedia, в проект уже вложено более 90 млн рублей.

По словам управляющего директора ООО «Порт Поронайск» Алексея Ферта, развитие порта создаст благоприятные условия для эффективной деятельности нефтегазовых, рыболовецких и строительных компаний региона. Кроме того, из-за международного статуса порта станет возможным прямое сообщение со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Всё это послужит импульсом для социально-экономического развития Сахалинской области, — сказал Ферт.

Агентство напоминает, что морской порт Поронайск — это единственный порт на восточном побережье острова, у которого есть открытый пункт пропуска через границу. Кроме того, из-за своего выгодного географического положения в перспективе он может быть включен в инфраструктуру Северного морского пути.