Испанский миллиардер завещал $209 млн жителям родной деревни

Миллиардер Антонино Фернандес, основавший пивной бренд Corona, завещал жителям родной деревни Сересалес дель Кондадо на севере Испании $209 млн. Об этом сообщает британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Всего в деревне проживают 80 человек. Такием образом, каждый человек получит около $2,5 млн, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Фернандес родился в испанской деревне в 1917 году. Он был 13-м ребенком в семье, жившей в бедности. В возрасте 32 лет будущий бизнесмен эмигрировал в Мексику, где стал генеральным директором пивоваренной компании Grupo Modelo.

Миллиардер скончался в августе 2016 года.