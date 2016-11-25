Молодой человек перекрыл трассу Владивосток–Хабаровск

На выезде из Владивостока молодой человек устроил пышную церемонию с салютом, перекрыв проезд по федеральной трассе А-370. Таким способом он хотел сделать предложение своей возлюбленной.



Теперь будущий жених должен заплатить штраф в 1,5 тыс. рублей, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Владивостока.

В полицию обратились очевидцы, которых, к слову, собралось на месте торжественного события немало. Прибывшие по вызову автоинспекторы увидели, что группа молодых людей запускает фейерверк, а их машины стоят вдоль трассы, создавая значительные трудности проезжающим мимо автомобилям. Один из праздновавших признался, что таким образом хотел сделать предложение своей девушке.

Судя по эмоциям собравшихся, девушка сказала «да».