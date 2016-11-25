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Шувалов: надеемся на рост доходов россиян в 2017 году

По данным первого вице-премьера, падение доходов населения РФ закончилось

Падение доходов населения РФ закончилось. В 2017 году правительство надеется на возобновление их роста и оживление потребительского спроса.

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на бизнес-форуме «Россия-Сингапур».

Он отметил, что доходы россиян «не растут так, как нам бы хотелось».

«Но мы отмечаем, что по некоторым группам населения реальные доходы населения все-таки хоть немного, но растут. Падение доходов закончилось. Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти», — сказал вице-премьер.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Шувалов: надеемся на рост доходов россиян в 2017 году

По данным первого вице-премьера, падение доходов населения РФ закончилось

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