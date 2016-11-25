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Шувалов заявил о росте российской экономики

По словам вице-премьера, в 2017 году ожидается рост ВВП на уровне 1%

Российская экономика приведена в «рабочее состояние». В 2017 году ожидается рост ВВП на уровне 1%. Об этом заявил вице-премьер РФ Игорь Шувалов на бизнес-форуме «Россия–Сингапур».

«В прошлом году мы переживали значительное падение темпов роста ВВП, в этом году мы закончим, скорее всего, с негативным ростом — 0,6-0,7%», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Вице-премьер отметил, что уже сейчас можно говорить о «медленном, но росте» экономики.

«Месяц к месяцу российская экономика растет, надеемся, что в будущем году этот рост будет 1% или больше, что для российской экономики недостаточно, но, по крайней мере, позитивный рост, а не отсутствие такового», — сказал он.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Шувалов заявил о росте российской экономики

По словам вице-премьера, в 2017 году ожидается рост ВВП на уровне 1%

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