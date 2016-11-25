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В банковской ячейке в центре Москвы обнаружили пистолет ТТ

Оружие направлено на экспертизу

В центре Москвы в ячейке банка ВТБ24 обнаружили незарегистрированный боевой пистолет. Инцидент произошел в отделении банка на улице Нижняя Масловка.

По данным Life.ru, договор аренды ячейки истек три месяца назад, поэтому сотрудниками банка было принято решение вскрыть ее. Внутри был обнаружен пистолет ТТ и магазин на восемь патронов.

Как сообщает телеканал «360», на оружие отсутствовал серийный номер. Пистолет отправили на экспертизу для проверки. Известно, что арендатором ячейки является 39-летний мужчина.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В банковской ячейке в центре Москвы обнаружили пистолет ТТ

Оружие направлено на экспертизу

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