В банковской ячейке в центре Москвы обнаружили пистолет ТТ

В центре Москвы в ячейке банка ВТБ24 обнаружили незарегистрированный боевой пистолет. Инцидент произошел в отделении банка на улице Нижняя Масловка.

По данным Life.ru, договор аренды ячейки истек три месяца назад, поэтому сотрудниками банка было принято решение вскрыть ее. Внутри был обнаружен пистолет ТТ и магазин на восемь патронов.

Как сообщает телеканал «360», на оружие отсутствовал серийный номер. Пистолет отправили на экспертизу для проверки. Известно, что арендатором ячейки является 39-летний мужчина.