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На Кунашире и Хоккайдо пересчитали птиц

Сахалинские и японские ученые сделали это в рамках двустороннего научного сотрудничества

На Кунашире и Хоккайдо провели учет тихоокеанского подвида черной казарки. Сотрудники сахалинского заповедника работали на полуострове Весловский, а японские орнитологи – на востоке Хоккайдо.

В частности, как сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на данные заповедника "Курильский", ученые вели наблюдение на озере Весловском, а так же в акватории Тихого океана и залива Измены. Выяснилось, что в этом году, в отличие от предыдущего, казарок у оконечности полуострова нет, однако на озере обнаружены четыре группы птиц. Ученые насчитали 630 казарок. Это меньше, чем в прошлом ноябре. Тогда было зафиксировано 799 особей.

На Хоккайдо японские ученые увидели 4345 казарок. И это больше, чем в прошлом году. В ноябре 2015 года их было в этом районе 2794.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

На Кунашире и Хоккайдо пересчитали птиц

Сахалинские и японские ученые сделали это в рамках двустороннего научного сотрудничества

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