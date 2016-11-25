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В Воронеже задержаны банкиры-аферисты, обманувшие жителей на 11,2 млн

Возбуждено уголовное дело

Полицейские в Воронеже задержали пятерых человек, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности, прибыль от которой составила 11,2 млн рублей, сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

По данным РИА «Воронеж», группа из семи человек за вознаграждение занималась обналичиванием и транзитом активов, используя при этом банковские счета восьми фиктивных компаний. Незаконный бизнес подпольные аферисты организовали в 2014 году.

За перевод денег без открытия счета взималось вознаграждение не менее 1%, за операцию по инкассации и кассовому обслуживанию — не менее 3%.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Воронеже задержаны банкиры-аферисты, обманувшие жителей на 11,2 млн

Возбуждено уголовное дело

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