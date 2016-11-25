Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Животных с подозрением на ящур выявили в хозяйствах Забайкалья

В регионе проводятся мероприятия по ликвидации очага опасного заболевания

В трех личных подсобных хозяйствах Забайкальского края выявили заболевание, схожее с клиническим проявлением ящура.

Управление Россельхознадзора зафиксировала случаи заболевания в селе Среднеаргунск Краснокаменского района. Для подтверждения диагноза взятые у заболевших животных пробы направили в Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимире.

Ветеринарная служба рекомендовала губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой ввести карантин территории района, провести «мероприятия по ликвидации очага ящура», пишет ИА FlashSiberia.

В последние годы в Забайкальском крае уже фиксировались очаги ящура. По мнению ветеринаров, опасная болезнь в регион могла быть занесена из соседнего Китая.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Животных с подозрением на ящур выявили в хозяйствах Забайкалья

В регионе проводятся мероприятия по ликвидации очага опасного заболевания

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке