Животных с подозрением на ящур выявили в хозяйствах Забайкалья

В трех личных подсобных хозяйствах Забайкальского края выявили заболевание, схожее с клиническим проявлением ящура.

Управление Россельхознадзора зафиксировала случаи заболевания в селе Среднеаргунск Краснокаменского района. Для подтверждения диагноза взятые у заболевших животных пробы направили в Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимире.

Ветеринарная служба рекомендовала губернатору Забайкальского края Наталье Ждановой ввести карантин территории района, провести «мероприятия по ликвидации очага ящура», пишет ИА FlashSiberia.



В последние годы в Забайкальском крае уже фиксировались очаги ящура. По мнению ветеринаров, опасная болезнь в регион могла быть занесена из соседнего Китая.

