Расследование дела о крушении траулера «Дальний Восток» завершено

Следственный комитет рапортует о завершении расследования дела о гибели сахалинского траулера «Дальний Восток» в 2015 году. Материалы дела в объеме 174 тома передано заместителю Генпрокурора, который должен утвердить обвинительное заключение.



Уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Магеллан» Егора Гащенко выделено в отдельное производство. Ему предъявлено заочное обвинение по ч. 3 ст. 263 УК, он объявлен в международный розыск, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на сайт СК РФ.

Как считает следствие, непосредственная причина крушения траулера — возникновение крена судна на левый борт из-за того, что трал был поднят с большим уловом. Однако судно затонуло сразу по нескольким причинам. В частности, из-за того, что было в непригодном состоянии. Установлено, что Гащенко переоборудовал его в южнокорейском порту Пусан для того, чтобы увеличить возможности для ежесуточной переработки рыбы. В итоге часть элементов, необходимых при экстренных ситуациях, была удалена.

По делу, кроме Гащенко, проходят другие руководители ООО «Магеллан» — первый зам.ген.директора Алексей Васин, замгендиректора по безопасности мореплавания Александр Кудрицкий. Также к уголовной ответственности привлечены бывший капитан траулера Анатолий Борисов, представитель ФГБУ «Сахалинрыбвод» Росрыболовства Николай Харченко, государственный инспектор СВТУ Росрыболовства Александр Никодименко. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), ч. 3 ст. 290 УК («Получение взятки»), ч. 3 ст. 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»), ч.3 ст. 293 УК («Халатность»).

Как писали «Известия», крушение траулера «Дальний Восток» произошло в Охотском море в ночь на 2 апреля. Погибшими признаны 69 человек.