Муниципальный детский сад Омска работал без лицензии

Детский сад № 44 города Омска работал без лицензии, соответствующее решение вынесла областная прокуратура Центрального округа города в ходе проверки.

Как сообщает РИА «Омск-информ», с июля 2015 года организация начала вести образовательную деятельность без соответствующей лицензии.

«По результатам проверки в ноябре 2015 года прокурор Центрального округа Омска направил в суд исковое заявление с требованиями обязать получить положительные заключения контролирующих органов и лицензию на осуществление образовательной деятельности», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время детский сад получил положительные заключения от Роспотребнадзора по Омской области, после чего организация получила лицензию для осуществления образовательной деятельности.