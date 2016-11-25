Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Муниципальный детский сад Омска работал без лицензии

Грубые нарушения прокуратура выявила в ходе проверки

Детский сад № 44 города Омска работал без лицензии, соответствующее решение вынесла областная прокуратура Центрального округа города в ходе проверки.

Как сообщает РИА «Омск-информ», с июля 2015 года организация начала вести образовательную деятельность без соответствующей лицензии.

«По результатам проверки в ноябре 2015 года прокурор Центрального округа Омска направил в суд исковое заявление с требованиями обязать получить положительные заключения контролирующих органов и лицензию на осуществление образовательной деятельности», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время детский сад получил положительные заключения от Роспотребнадзора по Омской области, после чего организация получила лицензию для осуществления образовательной деятельности.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Муниципальный детский сад Омска работал без лицензии

Грубые нарушения прокуратура выявила в ходе проверки

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке