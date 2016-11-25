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В Хабаровске появился мужской клуб

Его создала местная епархия, но членом может стать любой желающий, независимо от религиозных убеждений

В Хабаровске под началом местной епархии открылся первый мужской клуб. Каждый четверг его может посетить любой, кто хочет «укрепить свое тело и дух», а также помочь нуждающимся, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на руководителя Отдела по делам молодежи Хабаровской епархии Андрея Долгополова.

«В планах клуба обсуждение интересных православных тем, посещение детских домов, различные благотворительные акции. Уже сейчас у нас на примете есть женщина, которая замерзает в собственном доме — у горожанки вышла из строя буржуйка. Ребята взялись ей помочь: собрали деньги, а те, кто не смог, даже сдали кровь специально для этой цели», — рассказал Долгополов.

Организаторы клуба заверяют, что в него может вступить любой желающий, независимо от национальности и своих религиозных взглядов.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Хабаровске появился мужской клуб

Его создала местная епархия, но членом может стать любой желающий, независимо от религиозных убеждений

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