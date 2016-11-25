Ученые: через 10 лет станет возможна пересадка глаз

Ученые из университета Питтсбурга (США) начали подготовку к операциям по пересадке глаза. Подготовительный этап займет около десяти лет, сообщает издание Statnews.



Трансплантации помогут утратившим зрение в результате травм или заболеваний.

Медики проводят сейчас эксперименты на лабораторных крысах. Ученые ставят целью добиться сохранения жизнеспособности клеток зрительного нерва и обеспечить их рост после пересадки глаза. Необходимо сохранять нейроны живыми еще при изъятии донорского глаза.

Сообщается, что пока, несмотря на целый ряд экспериментов на животных, полную пересадку глаза провести не удалось. Пересаженные глаза отторгались, а восстановления кровотока не происходило, сообщает сетевое издание m24.ru.

Шесть лет назад исследователи обнаружили ген, отвечающий за жизнеспособность зрительных нейронов. Его назвали ВАХ. Во время экспериментов у мышей, у которых ген ВАХ присутствовал, нейроны погибали в течение трех недель. Если нервные клетки грызунов были лишены этого гена, они оставались живыми в течение длительного времени после повреждения зрительного нерва.

Медики создали препарат, позволяющий сохранить глаз для пересадки. Он снижает скорость химической реакции BAX.