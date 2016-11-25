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Житель Курска пострадал при воспламенении газа в частном доме

Мужчину госпитализировали с ожогами тела

В Курске 46-летний мужчина пострадал из-за воспламенения газовой смеси в частном доме, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в результате серьезного нарушения при работе с газовым оборудованием. В результате происшествия мужчина был госпитализирован с ожогами тела.

Прибывшие на место происшествия специалисты газовой службы временно отключили частное домовладение от подачи газа. После устранения всех неполадок по заявлению собственников жилья подача газа будет восстановлена, передает KurskCity.ru.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Житель Курска пострадал при воспламенении газа в частном доме

Мужчину госпитализировали с ожогами тела

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