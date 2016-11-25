Житель Курска пострадал при воспламенении газа в частном доме

В Курске 46-летний мужчина пострадал из-за воспламенения газовой смеси в частном доме, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне в результате серьезного нарушения при работе с газовым оборудованием. В результате происшествия мужчина был госпитализирован с ожогами тела.

Прибывшие на место происшествия специалисты газовой службы временно отключили частное домовладение от подачи газа. После устранения всех неполадок по заявлению собственников жилья подача газа будет восстановлена, передает KurskCity.ru.