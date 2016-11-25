Вынесен приговор педофилу-рецидивисту в ЕАО

Житель Смидовичского района Еврейсой автономной области (ЕАО) признан виновным в педофилии. Суд Еврейской автономной области приговорил его к 18 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 10-летним мальчиком.

Как сообщает ЕАОMedia, следствие установило, что летом этого года мужчина обратился к детям, играющим у школы, с просьбой проводить его до остановки, пообещав за это заплатить. Один из ребят согласился. По дороге мужчина затащил мальчика в одно из строений и там надругался над ним. После насильник повел ребенка к себе домой, однако их заметили родственники мальчика. После этого преступника задержали.

Как сообщает агентство, подсудимый признал свою вину лишь частично.

Между тем мужчина не раз был судим за насилие в отношении детей. В частности, в 2011 году он был освобожден после отбывания наказания за совершение аналогичного преступления.