«Манчестер Юнайтед» обыграл «Фейеноорд» в матче Лиги Европы

В домашнем матче пятого тура Лиги Европы английский клуб «Манчестер Юнайтед» разгромил голландский «Фейеноорд» со счетом 4:0.

Голы в команде победителей забили Уэйн Руни на 35-й минуте, Хуан Мата — на 69-й и Джесси Лингард — на 90-й. Мяч в свои ворота отправил голкипер голландского клуба Брэд Джонс на 75-й минуте.

Жозе Моуринью, главный тренер«Манчестер Юнайтед», выразил удовлетворение результатом встречи. «Этот матч был похож на другие домашние матчи. Мы доминировали с первой минуты и создавали моменты. Но на этот раз нам удалось забить. Руни? Люди любят его. Ему нужно получать удовольствие от футбола и делать всё возможное. Он именно это и делает», — сказал специалист.

Моуринью также подчеркнул, что команде сейчас важно одно очко, необходимое для перехода в следующий раунд, сообщает «Спорт-Экспресс».

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