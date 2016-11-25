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В Иркутске установили первый в России памятник графу Сперанскому

Этого события город ждал 150 лет, сказали в мэрии

В Иркутске появился памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Михаилу Сперанскому. Он создан группой под руководством скульптора Александра Абрамова, чей эскиз победил в творческом конкурсе. Как сообщает ИА IrkutskMedia, высота бюста 2,5 м, он установлен на гранитный постамент высотой 2,7 м.

Этот памятник графу Сперанскому — первый в России. Как заявил на открытии мэр Иркутска Дмитрий Бердников, увековечить память генерал-губернатора пытались еще в 1872 году. Тогда был даже организован сбор средств на создание монумента.

Михаил Сперанский управлял Сибирью с 1819 по 1821 год. За это время ему удалось ввести административное деление Сибири на Восточную и Западную. Также Сперанским был разработан устав об управлении инородцев.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Иркутске установили первый в России памятник графу Сперанскому

Этого события город ждал 150 лет, сказали в мэрии

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