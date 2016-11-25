Юрий Костин: «На «Дискотеке 80-х» мы экономить не будем»

Наиболее успешный российский поп-фестиваль «Дискотека 80-х» отметит 26 ноября в столичном спорткомплексе «Олимпийский» свое 15-летие. Накануне события один из создателей проекта, руководитель «Авторадио» Юрий Костин пообщался с обозревателем «Известий».



- Судя по афише, единственный эксклюзивный момент предстоящей «Дискотеки» - появление UB 40. Других задумок для юбилея не нашлось?

- Специально притягивать «за уши» какие-то идеи к нашему пятнадцатилетию мы не стали. Но, во-первых, появления UB 40 вместе с Али Кэмпбеллом уже немало. Мы лет пять их обхаживали, обсуждали с ними возможность участия в «Дискотеке». Во-вторых, у нас собрался показательный состав звезд бывшего СССР («Ялла», Zodiac, «Песняры» и др. - «Известия»). И они как-то легко и с радостью соглашались на наше предложение. Такого давно не встречал. Большинство этих артистов находятся сейчас достаточно далеко от России, занимаются своими делами, но, тем не менее, готовы поработать с нами. В том числе, София Михайловна Ротару. Для меня это очень ценный факт.



Я не люблю конфликты и хочу, чтобы все дружили. Мне кажется, такое временное объединение экс-советских исполнителей необходимо, дабы в полной мере почувствовать атмосферу той эпохи. Помнишь, тогда на танцевальных вечерах советские шлягеры шли как бы в нагрузку к зарубежной эстраде. Но сейчас этот микс на «Дискотеке» воспринимается иначе. Я отслушал весь материал предстоящего шоу и многое заново открыл в композициях той же Ротару или группы «Ялла». Они действительно умеют красиво петь.

- Были те, кого все-таки не удалось привлечь к нынешней «Дискотеке»?

- Поскольку предстоящий фестиваль – юбилейный, мы пересматривали телеверсии предыдущих «Дискотек» и оценивали, каких артистов публика принимала с особым восторгом, чтобы пригласить их и сейчас. К сожалению, несколько кандидатур из намеченных нами отпали исключительно по техническим причинам. А из наших мне на грядущей «Дискотеке» не хватает только рокеров. Хотел бы опять позвать Вячеслава Бутусова с «Ю-Питером». Но тоже по срокам не сложилось. Думаю, в будущем мы будем звонить нужным артистам сразу, как только их имена приходят на ум (улыбается).

- Так заменили бы «Ю-Питер» другой командой подобного ранга.

- Я думал про «Чайф». Но не припомню, чтобы их вещи звучали на дискотеках в 80-х. Всенародная популярность группы началась, по-моему, с хита «Не спеши», а это уже первая половина 90-х.

- А почему не позвали «Круиз», который только что возродился и успешно сыграл большой московский сольник? Ведь эта команда участвовала в самой первой «Дискотеке» в 2002-м...

- Да, это хорошая идея. Жалею, что не вспомнил о «Круизе», когда мы готовили программу. Значит, у нас уже есть первый участник следующего фестиваля (улыбается).

- Не поленился и нашел примечательный факт в истории «Дискотек». За полтора десятилетия на фестивале лишь раз, в далеком уже 2007 году, выступала американская звезда Глория Гейнор. Больше штатовских исполнителей не было, хотя понятно, что именно представители США являются поп-лидерами в любом десятилетии, в том числе в 80-х. Просто навскидку перечислю тебе имена: Дайана Росс, Blondie, Пола Абдул, Синди Лаупер… На них не хватает средств или есть другая причина?

- Из-за океана к нам охотно приезжали еще "Виллэдж Пипл" и Белинда Карлайл. Но многое упирается в финансы. Скажем, гонорар Синди Лаупер чрезвычайно высок для фестиваля, который делает радиостанция, а не профессиональная промоутерская компания, «отбивающая» продажей билетов большую часть своих затрат. В случае приезда артиста такого уровня нам пришлось бы существенно менять свою ценовую политику.

Но я не оставляю надежды, что на каком-то из наших следующих фестивалей американские артисты появятся. Возможно, кто-то из интересных нам исполнителей окажется в нужный момент на гастролях в Европе.

— Экономический кризис отразился на организации «Дискотеки»? Или на такой проект ваш холдинг, как прежде, находит необходимые ресурсы?

- Я бывал на других традиционных представлениях, которые делают, условно говоря, наши конкуренты. Экономия в ее худшем смысле, мягко говоря, была очень заметна. Для нас это неприемлемо. В чем разница между нашей публикой и той, что приходит на другие поп-концерты и фестивали? К нам идут не только музыку послушать, а получить желанное настроение, окунуться в определенную праздничную атмосферу.



На тех акциях, где людям важно, в первую очередь, что исполняет артист, порой непринципиально, в каком антураже происходит действо. А на «Дискотеке», наоборот, главный козырь – удивительное соединение ностальгии и технологических ноу-хау. Мы в некоторым смысле создаем иллюзию, легенду - как в фильмах про Трою или в отечественных «Стилягах». Поэтому нужны обновления: новые экраны, эффектный свет, 3D-графика, «летающие» телекамеры и т.п.



Кстати, 3D-«Дискотека» в 2010 году показала рекордный результат по проданным билетам. Далее мы из года в год теряли три-пять процентов публики, а сейчас опять приближаемся к лучшему показателю. Мне кажется, что у проекта уже сформировался такой пласт поклонников, для которых можно и не объявлять в афише имена участников. Просто написать «будут ваши любимые артисты» и люди придут. Хотя я все же пока не рискую делать такой эксперимент (смеется).

- Известно, что телеверсия юбилейной «Дискотеки» будет показана в федеральном телеэфире 31 декабря и 1 января. Так происходит уже не первый год. Это ты «по знакомству» договариваешься с телебоссами или в новогодний прайм-тайм им и самим ничего другого не надо?

- "За красивые глаза" или "по знакомству" сейчас ни один канал ничего не возьмет. Берут тот материал, который хочет целевая аудитория. Понятно, что та часть публики, которая на радио обозначается возрастной категорией «12-29 лет», не смотрит телевизор в новогоднюю ночь. И нет смысла ставить в эфир музыку, которая преимущественно ориентирована на молодежь. Федеральное ТВ в это время работает на аудиторию 35+. И для нее «Дискотека» — универсальное праздничное зрелище, поинтереснее однотипных «голубых огоньков».

- Вопрос, который с каждым годом звучит в отношении «Дискотеки» все актуальнее: время идет и проект вырабатывает свой ресурс. Как его можно видоизменить, не потеряв раскрученный брэнд?

- Первый вариант – делать с другими популярными артистами программу ремейков хитов 80-х. Второй вариант – сократить число участников концерта и выбирать для каждого шоу одного-двух значительных исполнителей: Scorpions, Kiss… Мы давно о них думаем и я все равно должен их привезти под эгидой «Дискотеки 80-х». Мне кажется, у нас получится.