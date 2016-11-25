Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к саммиту ОДКБ и ЕврАзЭС

Лидеры пообщались по телефону

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, а также международную повестку дня, включая подготовку к предстоящим в декабре 2016 года саммитам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).

Это второй телефонный разговор Путина и Назарбаева за последние две недели.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к саммиту ОДКБ и ЕврАзЭС

Лидеры пообщались по телефону

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Инфографика

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Вся инфографика

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Инфографика

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Вся инфографика

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке