Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к саммиту ОДКБ и ЕврАзЭС

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.



Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, а также международную повестку дня, включая подготовку к предстоящим в декабре 2016 года саммитам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС).



Это второй телефонный разговор Путина и Назарбаева за последние две недели.

