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Япония заявила протест из-за размещения ракетных комплексов на Курилах

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Фумио Кисида

Токио заявил Москве протест в связи с размещением противокорабельных ракетных комплексов на южных Курилах. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида в верхней палате парламента страны.

«Я думаю, вы понимаете, что мы заявили протест», — цитирует Утро.ru главу МИДа Японии. 

В МИДе Японии заявили, что «ответят соответствующим образом», после того как информация о размещении российской техники в южной части островов появилась во вторник в газете Тихоокеанского флота «Боевая вахта». 

Москва заявила, что установка комплексов «Бал» и «Бастион» была плановой и направлена на укрепление обороны страны. В российском внешнеполитическом ведомстве в очередной раз подчеркнули, что Южные Курилы — неотъемлемая часть российской территории.

В Кремле выразили надежду, что на предстоящие переговоры с Японией данное мероприятие не повлияет.

Напомним, о размещении на островах Южных Курил Кунашире и Итурупе боевых ракетных комплексов (БРК), способных поражать морские цели, сообщалось ранее.

Япония претендует на четыре Курильских острова — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, вошедшие в состав СССР по итогам Второй мировой войны после объявления Токио о капитуляции. Мирный договор между странами так и не был подписан. Япония считает Южные Курилы своей территорией и отказывается заключать мирный договор с Россией, пока острова не будут возвращены под ее юрисдикцию.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Япония заявила протест из-за размещения ракетных комплексов на Курилах

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Фумио Кисида

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