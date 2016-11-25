Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Корабль «Адмирал Макаров» вернулся в Балтийск после госиспытаний

В ближайшее время фрегат возвратится в Калининград, где проведут ревизию и окончательные работы по уборке и покраске судна

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» вернулся в Балтийск после проведения государственных испытаний, которые прошли в Баренцевом море.

Как сообщил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь предприятия Сергей Михайлов, базируясь в Балтийском флоте, корабль пройдет подготовку к выходу в море, после чего вернется на завод в Калининград. Там на корабле проведут ревизию и окончательные работы по уборке и покраске судна. В заключении на корабле состоится подъем флага, после чего фрегат передадут заказчику, сообщает Клопс.Ru

Государственные испытания корабля в Балтийском море стартовали 7 октября, после чего фрегат перешел в Баренцево море. В рамках программы испытаний экипаж корабля осуществил комплекс артиллерийских стрельб по сложным береговым мишенным позициям, а также выполнил стрельбу крылатой ракетой по береговой цели.

Фрегат «Адмирал Макаров» был заложен на «Янтаре» 29 февраля 2012 года. Впервые корабль на воду спустили в прошлом году. Это уже третье судно в серии сторожевых кораблей проекта, построенных на заводе по заказу Министерства обороны РФ.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Корабль «Адмирал Макаров» вернулся в Балтийск после госиспытаний

В ближайшее время фрегат возвратится в Калининград, где проведут ревизию и окончательные работы по уборке и покраске судна

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке