Корабль «Адмирал Макаров» вернулся в Балтийск после госиспытаний

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» вернулся в Балтийск после проведения государственных испытаний, которые прошли в Баренцевом море.

Как сообщил агентству «РИА Новости» пресс-секретарь предприятия Сергей Михайлов, базируясь в Балтийском флоте, корабль пройдет подготовку к выходу в море, после чего вернется на завод в Калининград. Там на корабле проведут ревизию и окончательные работы по уборке и покраске судна. В заключении на корабле состоится подъем флага, после чего фрегат передадут заказчику, сообщает Клопс.Ru.

Государственные испытания корабля в Балтийском море стартовали 7 октября, после чего фрегат перешел в Баренцево море. В рамках программы испытаний экипаж корабля осуществил комплекс артиллерийских стрельб по сложным береговым мишенным позициям, а также выполнил стрельбу крылатой ракетой по береговой цели.

Фрегат «Адмирал Макаров» был заложен на «Янтаре» 29 февраля 2012 года. Впервые корабль на воду спустили в прошлом году. Это уже третье судно в серии сторожевых кораблей проекта, построенных на заводе по заказу Министерства обороны РФ.