Националист Марцинкевич пообещал суду «веселое дело»

В пятницу в Бабушкинском районном суде Москвы начались слушания по делу Максима Марцинкевича и так называемого движения по борьбе с торговцами спайсом «Реструкт». По делу, кроме Максима Марцинкевча (известного также по прозвищу Тесак), проходят еще девять фигурантов — они обвиняются в разбойных нападениях на людей, грабежах и хулиганстве.

Молодые люди из организации «Реструкт», называвшие себя противниками курительных смесей типа спайс, по-своему интерпретировали миссию борьбы с наркоторговлей. В 2013–2014 годах Максим Марцинкевич и его соратники, по данным следствия, совершили ряд нападений на жителей Москвы.



Члены «Реструкта» в интернете вычисляли потенциальных наркоторговцев, после чего назначали им встречи, на которых проводили так называемые воспитательные беседы —избивали людей. При осуществлении силовых акций они использовали электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. По данным следствия, на счету Максима Марцинкевича и его людей как минимум восемь нападений. Потерпевших били, отбирали у них вещи и публично обливали краской. Один из пострадавших позднее скончался от ран.

В деле о нападении на людей фигурируют руководитель Санкт-Петербургского отделения «Реструкта» Михаил Шаланкевич, руководитель Новосибирского отделения Роман Максимов, Кирилл Филатов, пресс-секретарь «Реструкта» Евдоким Князев, несовершеннолетний Александр Шанкин и др.



Параллельно продолжается расследование уголовных дел в отношении других членов «Реструкта». Один из них — Роман Железнов по кличке Зухель, находится в международном розыске. По данным следствия он сейчас скрывается на Украине. Активистам, в зависимости от установленных следствием правонарушений, предъявлены обвинения по ст. 162 («Разбой»), 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), 213 («Хулиганство»), 161 («Грабеж»), 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека») УК РФ.

Несмотря на то что следствие планировало предъявить участникам организации обвинения по экстремистским статьям, единственным обвиняемым по ст. 282 УК («Возбуждение национальной ненависти либо вражды») стал ее лидер — Максим Марцинкевич. Поводом стала книга Марцинкевича «Реструкт», которая была признана экстремистской в 2014 году Чертановским районным судом Москвы.



Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

На скамье подсудимых за бронестеклом — Максим Марцинкевич, Роман Максимов, Александр Шанкин, Дмитрий Шельдяшов и Михаил Шаланкевич. Еще несколько обвиняемых сидят в зале суда без охраны. На них мера пресечения в виде ареста не распространяется. Они признали свою вину и находятся под подпиской о невыезде. Это Георгий Кептени, Станислав Котловский, Евдоким Князев, Василий Лапшин, Елизавета Симонова. Всего по делу проходят 12 человек, но Кирилл Филатов и Андрей Максимов в начале ноября заключили сделку со следствием и уже отбывают свои сроки.



В начале заседания Марцинкевич неожиданно сделал заявление.



— Вас ждет очень веселое дело, — заявил Максим Марцинкевич. — Нас судят за мятую тысячу рублей. Для XIX века это куда ни шло. Для ХХl века — это слишком.

В зале было много молодых людей до 30 лет. И судя по их реакции, они хорошо знакомы с обвиняемыми. Их реплики они обсуждали и комментировали со своих мест.

Далее гособвинитель Виктор Антипов зачитал обвинительное заключение. В частности, он сказал, что в 2011–2012 годах Марцинкевич написал националистическую книгу, которая была признана разжигающей вражду против группы лиц по признаком национально-расовой принадлежности. А 2014–2014 годах обвиняемые организовали ряд нападений.



После того, как прокурор зачитал обвинительное заключение, Марцинкевич заявил, что с предъявленным обвинением не согласен и вину свою не признает.



— По книге «Реструкт» мне непонятно обвинение. Я не понимаю, в чем экстремизм. У меня есть мнение экспертов, которые признали ее нормальной. Абсолютно не признаю вину, — сказал Максим Марцинкевич.



На следующем заседании, назначенном на 15 декабря, судья Александр Глухов заслушает адвокатов обвиняемых.



Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Справка «Известий»

«Реструкт» ― организация, основанная Максимом Марцинкевичем (Тесаком). В 2013–2014 годах ее члены совершали нападения на потенциальных наркоторговцев, педофилов и лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ролики, на которых были запечатлены «воспитательные беседы», часто выкладывались в интернет.



После возбуждения уголовного дела члены организации официально объявили об ее закрытии. Максим Марцинкевич осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни «таджикского наркоторговца» и экстремистские высказывание во время дебатов в московском ночном клубе «Билингва». Он должен был выйти на свободу в ноябре 2014 года, но Бабушкинский суд продлил срок арест Тесака до окончания слушания уголовного дела — до 17 апреля 2017 года.