Главврач райбольницы в Карелии обвиняется в получении взятки

Главный врач Калевальской центральной районной больницы обвиняется в получении взятки. По данному факту СУ СК РФ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело.



Суд Петрозаводска в качестве меры пресечения для обвиняемой избрал подписку о невыезде. При этом Следком республики ходатайствовал о ее аресте.

По данным следствия, с января 2014 по июль 2016 года подозревая получила взятку на сумму более 615 тыс. рублей. Деньги подконтрольные взяткодателю организации передали женщине в качестве гарантии победы в аукционах на заключение контрактов по поставкам товаров медицинского назначения для нужд больницы, пишет ИА «Карелinform».



В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

