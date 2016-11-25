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Главврач райбольницы в Карелии обвиняется в получении взятки

Во время следствия руководитель Калевальской ЦРБ будет находиться под подпиской о невыезде

Главный врач Калевальской центральной районной больницы обвиняется в получении взятки. По данному факту СУ СК РФ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело.

Суд Петрозаводска в качестве меры пресечения для обвиняемой избрал подписку о невыезде. При этом Следком республики ходатайствовал о ее аресте.

По данным следствия, с января 2014 по июль 2016 года подозревая получила взятку на сумму более 615 тыс. рублей. Деньги подконтрольные взяткодателю организации передали женщине в качестве гарантии победы в аукционах на заключение контрактов по поставкам товаров медицинского назначения для нужд больницы, пишет ИА «Карелinform».

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Главврач райбольницы в Карелии обвиняется в получении взятки

Во время следствия руководитель Калевальской ЦРБ будет находиться под подпиской о невыезде

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