«Базэл» в составе консорциума купил аэропорт Владивостока

Международный консорциум инвесторов, куда входит группа «Базовый элемент», Российский фонд прямых инвестиций и аэропортовый оператор Changi Airports International, приобрел международный аэропорт Владивостока.

Об этом сообщает пресс-служба «Базэла».

АО «Международный аэропорт Шереметьево» продало консорциуму 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток», владеющего и управляющего зданием терминала аэропорта Владивостока и 52,16% АО «Международный аэропорт Владивосток».

Каждая из компаний, входящих в консорциум, получила по 33,3%.

«Основными направлениями деятельности консорциума инвесторов станет расширение маршрутной сети, увеличение количества рейсов и улучшение качества сервисов аэропорта», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что аэропорт имеет стратегическое значение для развития авиатранспортной системы региона благодаря своему географическому положению — он находится на пересечении воздушных трасс между Дальним Востоком России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Он будет развиваться как основной воздушный хаб для внутренних и международных перевозок в регионе.



Председатель наблюдательного совета «Базового элемента» Олег Дерипаска, назвал приобретенный аэропорт одним из ключевых в стране, который «должен стать стратегических узлом, связывающим Россию и Азию».

Пропускная способность аэропорта составляет 3,5 млн пассажиров в год. Он может принимать все типы воздушных судов.

