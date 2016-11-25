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Посольство РФ в Швейцарии подтвердило смерть внучки Платона Лебедева

В представительстве пообещали организовать отправку тел погибших в Россию в кратчайшие сроки

В посольстве РФ в Швейцарии подтвердили гибель внучки бизнесмена Платона Лебедева Дианы, которая попала в ДТП в кантоне Тичино на юге страны.

Авария произошла в четверг около 4 утра по местному времени (6.00 мск). Автомобиль BMW направлялся в сторону Лугано, однако водитель не справился с управлением и машина сорвалась в Луганское озеро. В результате погибли двое граждан России: 19-летняя девушка и 23-летний мужчина.

«Мы можем подтвердить, что погибшая являлась внучкой Платона Лебедева», —цитирует сотрудника российского представительства агентство «РИА Новости». Он добавил, что в данный момент посольство организует отправку тел погибших на родину.

«Это будет сделано в кратчайшие сроки», — пообещал он.

Швейцарская полиция устанавливает причину смертельной аварии.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Посольство РФ в Швейцарии подтвердило смерть внучки Платона Лебедева

В представительстве пообещали организовать отправку тел погибших в Россию в кратчайшие сроки

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