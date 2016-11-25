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Путин лично вручит Сигалу российский паспорт

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото пресс-службы президента России/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 25 ноября вручит паспорт гражданина РФ американскому актеру Стивену Сигалу.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня запланирован также ряд рабочих встреч у президента. К нему зайдет Стивен Сигал и получит свой российский паспорт», — сказал он.

Напомним, в начале ноября президент Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Как позже сообщил Песков, актер «никогда не скрывал» свои теплых чувств по отношению к России.

В вторник стало известно, что Сигал прибыл в Москву и готов получить российский паспорт.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Путин лично вручит Сигалу российский паспорт

Путин лично вручит Сигалу российский паспортОб этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

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