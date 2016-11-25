МИД призвал Запад повлиять на Киев для выполнения Минских соглашений

Москва призывает лидеров западных стран повлиять на Киев для выполнения обязательств в рамках Минских соглашений. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России в связи с возможным проведением в Минске министерской встречи в «нормандском формате» 29 ноября.

«Не получают практического воплощения в полном объеме не только положения минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, но и достигнутые, в том числе на высшем уровне в «нормандском формате», договоренности, призванные содействовать достижению скорейшего разрешения острейшего кризиса на Украине», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского дипведомства.

Также отмечается, что работа Контактной группы и ее профильных подгрупп «пробуксовывает».

«В таких условиях свою задачу российская сторона видит в том, чтобы призвать западных партнеров, имеющих влияние на руководство Украины, побудить Киев неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в рамках Минского процесса», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что МИД РФ готовится к проведению в Минске новой встречи министров иностранных дел в «нормандском формате». В ведомстве встречу рассматривают как продолжение работы по урегулированию в Донбассе.

Напомним, пакет Минских соглашений был согласован лидерами России, Германии, Франции и Украины — Владимиром Путиным, Ангелой Меркель, Франсуа Олландом и Петром Порошенко — в феврале 2015 года. Пункты документа предполагают прекращение огня, отвод вооружений и амнистию всех участников военного конфликта в Донбассе. Также было оговорено проведение конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти в стране. Согласно Минским договоренностям, самопровозглашенные восточноукраинские республики ЛНР и ДНР должны получить особый статус управления на постоянной основе.

Соглашения к настоящему моменту остаются нереализованными. Украина отказалась от выполнения пункта об амнистии. Кроме того, не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе республик и не принят закон о выборах в Донбассе.

Владимир Путин неоднократно говорил о том, что продвижение Минского процесса не зависит ни от Франции, ни от Германии, ни от России. Он подчеркивал, что ускорить реализацию Минских соглашений может только украинская сторона.