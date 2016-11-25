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Руководство РКЦ «Прогресс» подозревается в хищении 1 млрд рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении топ-менеджера предприятия Светланы Кириллиной

Следователи подозревают руководство Ракетно-космического центра «Прогресс» в хищении бюджетных средств на сумму 1 млрд рублей.

По данным агентства «РИА Новости», уголовное дело возбуждено в отношении топ-менеджера предприятия Светланы Кириллиной, подозреваемой в крупных махинациях при заключении на предприятии госконтрактов.

«Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в связи с выявленными махинациями при заключении госконтрактов на РКЦ «Прогресс», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах региона.

По версии следствия, при завышении суммы контрактов для «Прогресса» бюджет организации лишился примерно 1 млрд рублей (в совокупности по двум уголовным делам). Причастными к махинациям могут быть и другие сотрудники организации, передает НИА «Самара». 

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Руководство РКЦ «Прогресс» подозревается в хищении 1 млрд рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении топ-менеджера предприятия Светланы Кириллиной

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