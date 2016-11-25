Повар из московского кафе ранил ножом коллегу

Сотрудник кафе на Пресненской набережной госпитализирован в Москве. 29-летний повар мясного цеха из Киргизии ранил 28-летнего коллегу, уроженца Таджикистана, попытавшегося его разыграть. Пострадавший с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован.

Как сообщили в правоохранительных органах, в момент случившегося оба повара резали мясо в цеху, когда потерпевший подкрался со спины к коллеге, у которого в руке был нож, и громко крикнул ему в ухо. Тот резко повернулся, и, поскольку потерпевший находился близко, нанес ему удар в живот, информирует Агентство «Москва».

В настоящее время потерпевшего оперируют. Второго повара доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает «ТВ Центр» .