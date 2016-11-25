Кремль не торопится с прогнозами о сотрудничестве с Трампом по Сирии

Кремль считает преждевременным делать прогнозы о возможном сотрудничестве Москвы и Вашингтона по Сирии.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия тем не менее по-прежнему выражает готовность к диалогу в этом вопросе.

«Президент Путин продолжает придерживаться точки зрения о невозможности урегулирования ситуации (в Сирии) без эффективного многостороннего сотрудничества и, прежде всего, России и США. Но опять же, какую позицию займет новая администрация США, сейчас говорить преждевременно», — сказал Песков.

Он добавил, что «нужно набраться терпения и понять, какая будет конфигурация в этой новой администрации».