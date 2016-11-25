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Кремль прокомментировал слова сенатора о ядерном оружии против НАТО

Пресс-секретарь президента России отметил, что законодатели имеют право на собственную точку зрения

Внешнюю политику России определяет президент страны Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя недавние слова сенатора Франца Клинцевича о ядерном оружии против НАТО, на брифинге в пятницу.

«Наши законодатели, безусловно, имеют право на свою точку зрения, они живо реагируют на международные события, живо реагируют на экспансию НАТО в сторону российских границ и на экспансию военной инфраструктуры НАТО, поэтому такая позиция понятна», — сказал он журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что внешнюю политику определяет президент России.

«Хочу заметить, что наши законодатели по Конституции не определяют внешнюю политику России, ее определяет президент РФ», — сказал он.

Напомним, накануне сенатор Франц Клинцевич высказал мнение о том, что Россия может нацелить ядерное оружие на любые объекты НАТО в ответ на агрессивные действия альянса и его попытки «втянуть в свою орбиту новые страны».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Кремль прокомментировал слова сенатора о ядерном оружии против НАТО

Пресс-секретарь президента России отметил, что законодатели имеют право на собственную точку зрения

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