Кремль прокомментировал слова сенатора о ядерном оружии против НАТО

Внешнюю политику России определяет президент страны Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя недавние слова сенатора Франца Клинцевича о ядерном оружии против НАТО, на брифинге в пятницу.

«Наши законодатели, безусловно, имеют право на свою точку зрения, они живо реагируют на международные события, живо реагируют на экспансию НАТО в сторону российских границ и на экспансию военной инфраструктуры НАТО, поэтому такая позиция понятна», — сказал он журналистам.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что внешнюю политику определяет президент России.

«Хочу заметить, что наши законодатели по Конституции не определяют внешнюю политику России, ее определяет президент РФ», — сказал он.

Напомним, накануне сенатор Франц Клинцевич высказал мнение о том, что Россия может нацелить ядерное оружие на любые объекты НАТО в ответ на агрессивные действия альянса и его попытки «втянуть в свою орбиту новые страны».