Украина заявляет о «ликвидации» газовой зависимости от России

Украинский нефтегазовый госконцерн «Нафтогаз» заявил о «ликвидации зависимости» от импорта российского газа спустя год после прекращения его прямой закупки.



«Газовая зависимость от России ликвидирована. Нафтогаз и остальные украинские импортеры теперь имеют доступ к другим источникам газа и могут выбирать среди нескольких десятков поставщиков», — сообщил «Нафтогаз» в открытом письме на своем сайте в пятницу.



В конце 2015 года Украина отказалась от закупки газа в России, упрекнув ее в нерыночных ценах. С тех пор Киев получает топливо с «европейского направления в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей страны».



«При этом Украина остается главным маршрутом доставки российского газа в ЕС», — напоминает «Нафтогаз».



Сейчас Украина импортирует газ по реверсной схеме из Словакии, Венгрии и Польши, которые в свою очередь по большей части закупают газ у «Газпрома».



По данным «Укртрансгаза», за десять месяцев 2016 года импорт газа по реверсу на Украину составил 7,9 млрд кубометров, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2015 года (9,1 млрд кубометров).

