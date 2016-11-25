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Украина заявляет о «ликвидации» газовой зависимости от России

Страна импортирует топливо через реверсные схемы из ЕС

Украинский нефтегазовый госконцерн «Нафтогаз» заявил о «ликвидации зависимости» от импорта российского газа спустя год после прекращения его прямой закупки.

«Газовая зависимость от России ликвидирована. Нафтогаз и остальные украинские импортеры теперь имеют доступ к другим источникам газа и могут выбирать среди нескольких десятков поставщиков», — сообщил «Нафтогаз» в открытом письме на своем сайте в пятницу.

В конце 2015 года Украина отказалась от закупки газа в России, упрекнув ее в нерыночных ценах. С тех пор Киев получает топливо с «европейского направления в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей страны».

«При этом Украина остается главным маршрутом доставки российского газа в ЕС», — напоминает «Нафтогаз».

Сейчас Украина импортирует газ по реверсной схеме из Словакии, Венгрии и Польши, которые в свою очередь по большей части закупают газ у «Газпрома».

По данным «Укртрансгаза», за десять месяцев 2016 года импорт газа по реверсу на Украину составил 7,9 млрд кубометров, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2015 года (9,1 млрд кубометров).

«Впереди еще много работы по развитию украинского газового рынка, полноценной интеграции в энергорынок ЕС, реформированию «Нафтогаза», созданию независимого мощного газотранспортного оператора», — говорится в открытом письме.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Украина заявляет о «ликвидации» газовой зависимости от России

Страна импортирует топливо через реверсные схемы из ЕС

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