Эрдоган пригрозил ЕС открыть границу для беженцев

Тайип Эрдоган, президент Турции, заявил, что готов открыть пограничные пункты для беженцев, в случае если недружественная политика ЕС сохранится в отношении страны. Причиной такого заявления стала принятая 24 ноября резолюция Европарламента о прекращении переговоров с Турцией о вступлении в Евросоюз.



«Предпринят шаг: войти Турции в ЕС или нет? Собирались 30–40 человек, сказали «нет». Вы никогда не вели себя правильно и честно по отношению к человечности. Мы принимаем 3 млн беженцев, а вы начинаете стенать, когда к вам пытаются пройти 50 тыс. человек», — цитирует турецкого лидера «РИА Новости».

Турция претендует на вступление в ЕС еще с 1992 года, однако переговоры Анкары о вступлении в альянс постоянно затягиваются. В 2016 году турецкие власти дали свое согласие на организацию сети приютов для беженцев с целью недопущения их ЕС. В обмен европейские страны должны были сами финансировать их, также возобновить переговоры о введении безвизового режима. Со стороны руководства Евросоюза тоже были выдвинуты требования, часть из которых Анкара выполнять отказалась. В частности, Брюссель потребовал пересмотреть ряд турецких законов, не соответствующих европейским ценностям. В результате переговоры вновь зашли в тупик, сообщает агентство «Прайм».