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Хабиб Нурмагомедов: «В детстве мечтал стать футболистом»

Знаменитый российский боец — об отсутствии неприязни к чемпиону UFС Конору Макгрегору и своих увлечениях

Фото: TASS/Zuma/Jason Silva

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась презентация новой бойцовской команды Eagles Team MMA. Президентом организации стал знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов. После презентации к Хабибу выстроилась огромная очередь — желающих сфотографироваться со своим кумиром оказалось более 300 человек.

После автограф-сессии знаменитый боец дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Известий» Азамату Бостанову.

— Хабиб, вы собрали полный зал людей, опубликовав лишь один пост в социальной сети. Никаких анонсов этого мероприятия не было.

— На меня подписано более миллиона любителей ММА во всем мире. Я очень рад, что в Москве собралось такое количество любителей боевых единоборств и все они пришли поддержать нашу новую команду. В конце концов, всё, что мы делаем, предназначено в первую очередь для наших болельщиков, для тех, кто небезразличен к ММА.

— Как вы планируете развивать смешанные единоборства в нашей стране?

— Сейчас в России есть несколько серьезных промоушенов ММА. В каждом из них есть свои чемпионы, свои претенденты. На рынке ММА есть конкуренция. Если есть конкуренция, значит, будет и рост. Кроме того, постоянно открываются новые залы — на Кавказе, в Сибири, в других регионах. Уровень турниров и интерес людей растут. Единственное, чего не хватает, — конкуренции на телевидении. Если бои ММА будут показывать такие телеканалы, как НТВ, «Первый» и «Россия», то спрос вырастет. Одно дело, когда тебя показывают только на «Матч ТВ», и совсем другое, когда трансляции идут на «Первом». Например, у нас в горах, в Цумадинском районе, в селении Сильди, работают только два канала. И то второй иногда не показывает. «Матч ТВ» там невозможно посмотреть. И таких мест в России очень много. Поэтому MMA нужно внимание центрального телевидения. Это выведет спорт на другой уровень: больше трансляций, больше внимания, больше денег, больше конкуренции. Все к этому идет — я думаю, нужно еще 5–6 лет.

— На ваш взгляд, в России может пройти турнир UFC?

— Не только может, но и должен пройти. Нельзя закрывать глаза на такую огромную страну с такой большой аудиторией. Посмотрите, сколько наших ребят уже участвует в турнирах UFC. А сколько на подходе! В России очень сильная школа боевых единоборств. 

— Всех любителей MMA интересует ваша вражда с чемпионом UFС Конором Макгрегором. Можете рассказать об этом?

— Знаете, если честно, я не любитель трештокинга. Но, к сожалению, это оружие, без которого в современном UFC ты не сможешь добиться титульных боев. Посмотрите на ирладнца — по-вашему, он лучший боец? Он — лучший актер, лучший шоумен, но никак не сильнейший легковес в UFC. Мне абсолютно плевать лично на него. У меня нет с ним никакой вражды. У него есть то, ради чего я пришел в эту бойцовскую организацию, — титул чемпиона. Если бы он был у другого бойца, та же ситуация у меня была бы и с ним. 

— Правда, что в детстве вы хотели стать футболистом? 

— Это действительно так. Я болельщик махачкалинского «Анжи», а вот мой отец болеет за «Спартак». До сих пор в свободное время люблю погонять мяч в компании друзей. Думаю, если бы жизнь сложилась иначе, я мог бы профессионально заняться футболом. Но сейчас уже не вижу смысла об этом говорить.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Хабиб Нурмагомедов: «В детстве мечтал стать футболистом»

Хабиб Нурмагомедов: «В детстве мечтал стать футболистом»Знаменитый российский боец — об отсутствии неприязни к чемпиону UFС Конору Макгрегору и своих увлечениях

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