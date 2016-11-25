В Челябинске иномарка сбила двух семиклассниц

В Челябинске водитель Kia Sorento сбил двух семиклассниц 13 и 14 лет. Школьницы перебегали проезжую часть в неустановленном для перехода месте на оживленном перекрестке.

Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», с травмами школьницы были доставлены в больницу. По факту аварии проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Отмечается, что 25-летний водитель иномарки резко затормозил, но полностью остановить машину не успел. В итоге кроссовер зацепил обеих, выехав на разделительную «двойную сплошную».

В этот же день в Курчатовском районе Челябинска 26-летняя девушка на автомобиле Chevrolet Aveo сбила старшеклассниц. Обе школьницы с различными травмами были доставлены в больницу.

