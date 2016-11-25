Уссурийские полицейские устроили акцию к Дню матери

Полицейские в Уссурийске решили устроить акцию в честь Дня матери. Накануне международного праздника сотрудники органов внутренних дел сделали фото со своими близкими. Автопортреты они разместили в СМИ и социальных сетях, чтобы показать, что они гордятся своими родителями, сообщает ИА UssurMedia.

«Полицейские — обычные люди, и у них такие же обычные мамы, которые любят и ждут», заявили агентству в группе по связям со СМИ уссурийского ОМВД.

Напомним, по традиции День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году это будет 27 ноября.