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Уссурийские полицейские устроили акцию к Дню матери

Они делают селфи со своими мамами и распространяют фото в соцсетях

Полицейские в Уссурийске решили устроить акцию в честь Дня матери. Накануне международного праздника сотрудники органов внутренних дел сделали фото со своими близкими. Автопортреты они разместили в СМИ и социальных сетях, чтобы показать, что они гордятся своими родителями, сообщает ИА UssurMedia.

«Полицейские — обычные люди, и у них такие же обычные мамы, которые любят и ждут», заявили агентству в группе по связям со СМИ уссурийского ОМВД.

Напомним, по традиции День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году это будет 27 ноября.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Уссурийские полицейские устроили акцию к Дню матери

Они делают селфи со своими мамами и распространяют фото в соцсетях

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