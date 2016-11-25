В Кремле прокомментировали слухи о реорганизации АП РФ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в данный момент ведутся обсуждения возможной реорганизации администрации президента России.



«Ведутся разные обсуждения относительно возможной реорганизации администрации, я точной информацией не располагаю», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реформе президентской администрации, в ходе которой якобы будет сокращено число управлений.

Ранее СМИ информировали о возможной реформе в структуре администрации президента РФ. Сообщалось, что число управлений может сократиться почти в три раза — с 21 до 8 или 9.

