Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

В Кремле прокомментировали слухи о реорганизации АП РФ

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, обсуждаются разные возможности реформы президентской администрации, но точной информации пока нет

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в данный момент ведутся обсуждения возможной реорганизации администрации президента России.

«Ведутся разные обсуждения относительно возможной реорганизации администрации, я точной информацией не располагаю», — сказал Песков, отвечая на вопрос о реформе президентской администрации, в ходе которой якобы будет сокращено число управлений.

Ранее СМИ информировали о возможной реформе в структуре администрации президента РФ. Сообщалось, что число управлений может сократиться почти в три раза — с 21 до 8 или 9.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Кремле прокомментировали слухи о реорганизации АП РФ

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, обсуждаются разные возможности реформы президентской администрации, но точной информации пока нет

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Инфографика

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Вся инфографика

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Инфографика

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Вся инфографика

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке