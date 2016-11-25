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В Крыму задержали подозреваемых в разрушении памятника Ленину

Вандалам грозит до трех лет лишения свободы

В Крыму полицейские задержали подозреваемых в разрушении памятника Ленину в Судаке. Молодые люди уже дали признательные показания.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны трое местных жителей 1990 и 1998 годов рождения. Из признательных показаний подозреваемых установлено, что памятник они разрушили из хулиганских побуждений.

Как пишет ИА «Крыминформ», в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Вандалам грозит до трех лет лишения свободы или наказание в виде принудительных работ.

Памятник Ленину в городском парке Судака разрушили в ночь на 21 октября. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Крыму задержали подозреваемых в разрушении памятника Ленину

Вандалам грозит до трех лет лишения свободы

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