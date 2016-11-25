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В Туле расследуют гибель ребенка в детском саду

По предварительным данным, причиной смерти пятилетней девочки стала патология сердца

По факту смерти 5-летнего ребенка в детском саду в Туле проводится доследственная поверка. «По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала патология сердца», — сообщили TulaMedia.su в пресс-службе СУ СК России по Тульской области.

Следователи поговорили с родителями ребенка, воспитателями и медсестрой детского сада, которая оказывала первую помощь. Также осмотрено место происшествия, произведена выемка медицинских документов.

Как напоминает агентство, трагедия произошла 23 ноября. Девочка внезапно потеряла сознание во время подвижных игр в детском саду. Воспитатели вызвали «скорую», ребенка госпитализировали, но спасти жизнь так и не смогли.  

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Туле расследуют гибель ребенка в детском саду

По предварительным данным, причиной смерти пятилетней девочки стала патология сердца

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