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В Кремле объявили дату большой пресс-конференции Путина

Президент РФ ответит на вопросы журналистов 22 декабря

Традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 22 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Аккредитация журналистов продлится с 25 ноября до 9 декабря.

В Кремле отметили, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

Большая пресс-конференция президента РФ проходит в ежегодном режиме. Дата проведения объявляется заранее, для того чтобы все желающие СМИ могли подать заявку на участие.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Кремле объявили дату большой пресс-конференции Путина

Президент РФ ответит на вопросы журналистов 22 декабря

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