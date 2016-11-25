В Кремле объявили дату большой пресс-конференции Путина

Традиционная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 22 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Аккредитация журналистов продлится с 25 ноября до 9 декабря.

В Кремле отметили, что заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.

Большая пресс-конференция президента РФ проходит в ежегодном режиме. Дата проведения объявляется заранее, для того чтобы все желающие СМИ могли подать заявку на участие.

