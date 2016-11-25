Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
25 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Великих Луках бездомным будут раздавать горячее питание

В городе работает благотворительный проект «Социальная помощь бездомным»

Бездомные в Великих Луках будут бесплатно получать горячее питание. Благотворительную акцию проводят в рамках проекта «Социальная помощь бездомным».

Бесплатное питание для людей без определенного места жительства будут раздавать еженедельно по средам. Социальный проект в городе работает по инициативе местного предпринимателя, председателя общественной организации «Еврейский благотворительный центр «Маген Хэсэд» Александра Куницы.

В Центре социального обслуживания рассказали, что бизнесмен с 2009 года финансирует организацию горячего питания для бездомных из собственных средств, пишет Псковское агентство информации.

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

В Великих Луках бездомным будут раздавать горячее питание

В городе работает благотворительный проект «Социальная помощь бездомным»

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Игорь Чернышенко

сенатор

Все мнения

Мнение

Алексей Мухин

политолог

Все мнения

Мнение

Ростислав Ищенко

политолог

Все мнения

Мнение

Дмитрий Боровиков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Сергей Арбузов

политик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке