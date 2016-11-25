В Великих Луках бездомным будут раздавать горячее питание

Бездомные в Великих Луках будут бесплатно получать горячее питание. Благотворительную акцию проводят в рамках проекта «Социальная помощь бездомным».

Бесплатное питание для людей без определенного места жительства будут раздавать еженедельно по средам. Социальный проект в городе работает по инициативе местного предпринимателя, председателя общественной организации «Еврейский благотворительный центр «Маген Хэсэд» Александра Куницы.

В Центре социального обслуживания рассказали, что бизнесмен с 2009 года финансирует организацию горячего питания для бездомных из собственных средств, пишет Псковское агентство информации.

